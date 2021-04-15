بعد وفاة مكرم محمد أحمد.. تأجيل احتفالية تسليم تراخيص القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية

11:38 ص الخميس 15 أبريل 2021
بعد وفاة مكرم محمد أحمد.. تأجيل احتفالية تسليم تراخيص القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية

مكرم محمد أحمد

كتب- مينا غالي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تأجيل الاحتفالية التي كان مقررا إقامتها اليوم الخميس؛ لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون 180 لسنة 2018؛ بسبب وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للاحتفالية خلال الساعات المقبلة.

وكان المجلس قد وجه الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها - وفقا للقانون 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.​

مكرم محمد أحمد القنوات الفضائية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواقع الإلكترونية

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