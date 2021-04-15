الأعلى للإعلام ناعيا مكرم محمد أحمد: فقدنا كاتبا وطنيا أفنى عمره في خدمة الصحافة
كتب- مينا غالي:
نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الأسى والحزن الصحفي الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.
وأكد المجلس، في بيان له، على أن مصر فقدت كاتباً وطنيًا وقيمة كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره في خدمة الصحافة المصرية، وشارك في معارك الوطن في فترات عصيبة طوال تاريخه الصحفي الذي يضعه في صدارة الكتاب والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة المصرية.
وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية؛ وأن يتقبله الله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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