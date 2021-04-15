تبحر حتى 6 آلاف ميل.. وصول الفرقاطة "برنيس" إلى قاعدة الإسكندرية "صور"

11:35 ص الخميس 15 أبريل 2021
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كتب- أحمد مسعد:

وصلت الفرقاطة "برنيس " من طراز (فریم بيرجامینی)، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، حيث تم بناؤها بشركة (فينكانتييري) الإيطالية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

وتعد الفرقاطة "برنيس" الثانية التى تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية بعد انضمام فرقاطة "الجلالة" واللتان تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا، وتتمتع الفرقاطة "برنيس" بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، حيث تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة (6000) ميل بحري.

وتعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية لدعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسي، من خلال برنامج تدريبي متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام.

وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد.

وأضاف قائد القوات البحرية أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية، مشيراً إلى أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وتحافظ على السلام وتوفر حرية الملاحة البحرية في ظل العدائيات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين والملحق العسكري الإيطالي بالقاهرة وعدد من طلبة الكليات العسكرية وجامعة الإسكندرية.​

الفرقاطة برنيس قاعدة الإسكندرية القوات البحرية المصرية

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