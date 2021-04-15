قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تسهيل قرض بـ 1.88 مليار يورو لقطار المونوريل

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق، وجي بي مورجان يوروب ليمتد وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن ومؤسسات مالية أخرى (٢٠ر٥٥٣ر٦٣٠ر٨٨٥ر١ يورو )، الموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

ويخصص القرض لتمويل عملية قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يبدأ من حي مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية، وقطار المونوريل مدينة 6 أكتوبر والذي يبدأ من مدينة 6 أكتوبر في القاهرة وتشغيلهما وصيانتهما لمدة 15 عاما.

كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2020.