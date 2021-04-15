الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي "الإسكان المميز" بالعاشر من رمضان الأحد المقبل

10:09 ص الخميس 15 أبريل 2021
الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي "الإسكان المميز" بالعاشر من رمضان الأحد المقبل

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد المقبل 18/4/2021، وحتى يوم الخميس 3/6/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحى 34، السابق حجزها لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان، موضحاً أنه على العملاء التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (6) من 1 لـ 30، يوم الأحد 18/4/2021، والقطع من 31 لـ 60، يوم الاثنين 19/4/2021، والقطع من 61 لـ 90، يوم الثلاثاء 20/4/2021، والقطع من 91 لـ 120، يوم الأربعاء 21/4/2021، والقطع من 121 لـ 150، يوم الخميس 22/4/2021، والقطع من 151 لـ 190، يوم الاثنين 26/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (5) من 1 لـ 38، يوم الثلاثاء 27/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (4) من 1 لـ 30، يوم الأربعاء 28/4/2021، والقطع من 31 لـ 62، يوم الثلاثاء 4/5/2021، والقطع من 63 لـ 95، يوم الأربعاء 5/5/2021، والقطع من 96 لـ 122، يوم الأحد 9/5/2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (3) من 1 لـ 37، يوم الاثنين 10/5/2021، والقطع من 38 لـ 63، يوم الثلاثاء 11/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (2) من 1 لـ 38، يوم الثلاثاء 18/5/2021، والقطع من 39 لـ 73، يوم الأربعاء 19/5/2021، والقطع من 74 لـ 83، يوم الخميس 20/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (1) من 1 لـ 30، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 31 لـ 60، يوم الاثنين 24/5/2021، والقطع من 61 لـ 90، يوم الثلاثاء 25/5/2021، والقطع من 91 لـ 120، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 121 لـ 150، يوم الخميس 27/5/2021، والقطع من 151 لـ 169، يوم الأحد 30/5/2021، وتم تخصيص الأيام من 31/5/2021، و3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

تسليم الأراضي عاصم الجزار وزير الإسكان الإسكان المميز مدينة العاشر

الخبر التالى:

القوى العاملة: تخفيض 50% من الغرامات على تجديد تصاريح عمل الوافدين بالأردن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| الصحة العالمية تحذر من ارتفاع الإصابات.. وإرشادات للصلاة في المساجد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا