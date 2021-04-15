الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي "الإسكان المميز" بالعاشر من رمضان الأحد المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد المقبل 18/4/2021، وحتى يوم الخميس 3/6/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحى 34، السابق حجزها لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان، موضحاً أنه على العملاء التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (6) من 1 لـ 30، يوم الأحد 18/4/2021، والقطع من 31 لـ 60، يوم الاثنين 19/4/2021، والقطع من 61 لـ 90، يوم الثلاثاء 20/4/2021، والقطع من 91 لـ 120، يوم الأربعاء 21/4/2021، والقطع من 121 لـ 150، يوم الخميس 22/4/2021، والقطع من 151 لـ 190، يوم الاثنين 26/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (5) من 1 لـ 38، يوم الثلاثاء 27/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (4) من 1 لـ 30، يوم الأربعاء 28/4/2021، والقطع من 31 لـ 62، يوم الثلاثاء 4/5/2021، والقطع من 63 لـ 95، يوم الأربعاء 5/5/2021، والقطع من 96 لـ 122، يوم الأحد 9/5/2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (3) من 1 لـ 37، يوم الاثنين 10/5/2021، والقطع من 38 لـ 63، يوم الثلاثاء 11/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (2) من 1 لـ 38، يوم الثلاثاء 18/5/2021، والقطع من 39 لـ 73، يوم الأربعاء 19/5/2021، والقطع من 74 لـ 83، يوم الخميس 20/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (1) من 1 لـ 30، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 31 لـ 60، يوم الاثنين 24/5/2021، والقطع من 61 لـ 90، يوم الثلاثاء 25/5/2021، والقطع من 91 لـ 120، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 121 لـ 150، يوم الخميس 27/5/2021، والقطع من 151 لـ 169، يوم الأحد 30/5/2021، وتم تخصيص الأيام من 31/5/2021، و3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.