الري: الانتهاء من تأهيل 1503 كم من الترع.. وتحويل 264 ألف فدان لأنظمة الري الحديث

كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً بالموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث.

وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1503 كم بمختلف محافظات الجمهورية، ويجرى العمل في تنفيذ 5095 كم أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1192 كم تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7790 كم حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ 7000 كم المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

كما تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح التقرير أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 264 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 71 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.