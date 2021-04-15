صور.. ضبط خصلات شعر قبل تهريبها مع راكب قادم من لبنان بالمطار

09:47 ص الخميس 15 أبريل 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي، أخفاها راكب داخل طيات ملابسه فور وصوله من لبنان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة الشرق الأوسط، والقادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، اشتبه صبري حسانين رئيس القسم بالجمارك في راكب أثناء خروجه من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ ليوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك وجود أشياء معتمة مخبأة داخل الملابس بالحقائب.

وأضافت المصادر: قام أحمد البسيوني مدير الحركة بالصالة، بتكليف تامر عبدالله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وأسفر عن وجود كميات من خصلات الشعر الطبيعي مخبأة داخل الملابس.

وأمر صبحي جابر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

جمارك مطار القاهرة محاولات تهريب خصلات شعر طبيعي لبنان

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