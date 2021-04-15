حدث ليلاً| لحظة قفز الركاب من قطار منيا القمح وأول إجراء بشأن القارئ عبد الفتاح الطاروطي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 600 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161031 حالة حتى اليوم.

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بعد مخاطبة الأوقاف.. أول إجراء من "الوطنية للإعلام" بشأن القارئ عبدالفتاح الطاروطي

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تمت إحالة قرار وزارة الأوقاف بمنع الشيخ عبدالفتاح الطاروطي من العمل الدعوي بالمساجد، للإذاعة المصرية.

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اقتصادية النواب تطالب بتخصيص وحدة تراخيص المشروعات بمجمعات الخدمات بالقرى والريف

وجه الدكتور محمد عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعته المستمرة والشخصية لتنفيذ مبادرة تطوير وتحديث القرى والريف المصرى، والتى ستغير وجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ل 58 مليون مواطن.

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الصحة العالمية متخوفة من ارتفاع إصابات كورونا في شمال أفريقيا وشرق المتوسط خلال رمضان

‏‎أعربت منظمة الصحة العالمية عن تخوفها من مزيد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في شمال أفريقيا وشرق المتوسط خلال شهر رمضان. ومما يزيد المخاوف ارتفاع عدد الحالات "بنسبة 22% والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه".

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بالفيديو.. لحظة قفز الركاب من قطار منيا القمح قبل خروجه عن القضبان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق قفز ركاب قطار منيا القمح منه لحظة خروجه عن القضبان.

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مصراوي ينشر أسماء وبيانات مصابى حادث خروج قطار الشرقية

حصل "مصراوي" على أسماء مصابى حادث خروج عربتين من قطار القاهرة المتجه إلى المنصورة، بمدخل مدينة القمح، وهم كل من أحمد سمير حسين21 عامًا، ومحمد فرج صابر18عامًا، ومحمود أحمد سعيد 22 عامًا، وكريم جمال عبدة 23عامًا، وعلي فتحي محمد 25 عامًا، ومحمود العشري محمود 31 عامًا، عامًا،وعصام محمد صبحي 31 عامًا، وأحمد ممدوح محمد 24 عامًا، ومحمد أحمد محمد 31 عامًا، ومحمود محمد 31 عامًا، والسيد عبدالله السيد 32 عامًا.

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الإيرادات لا تكفي.. "غرفة المطاعم": مواعيد الغلق تحول دون استقبال زبائن خلال وجبة السحور

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن مواعيد غلق المطاعم السياحية الحالية، تحول دون استقبال زبائن خلال وجبة السحور، في ظل إغلاق "المنشآت والمطاعم السياحية" الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بينما تبدأ وجبات السحور من الساعة الثانية صباحًا على أقل تقدير.

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كورونا وغلق المطارات.. 3 أسباب وراء تراجع إيرادات السياحة خلال النصف الأول من 2021

كشف خبراء القطاع السياحي، عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع الإيرادات السياحية التي سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 75.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.

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الرئيس العراقي يصف استهداف مطار أربيل بأنه "جريمة إرهابية مدانة"

وصف الرئيس العراقي برهم صالح قصف مطار أربيل الدولي الليلة الماضية بأنه "جريمة إرهابية مدانة".

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