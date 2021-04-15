اليوم.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 15 أبريل مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، على أن تتم الإشارة إلى الأهداف الأساسية لتطبيق هذه المنظومة.

كان مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين، قد أعلن الموافقة على الاشتراطات البنائية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى ومنظومة التراخيص.

وأكد مدبولي، البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن بدايةً من 1 يوليو 2021