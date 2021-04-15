أول تعليق من السكة الحديد على خروج عربات قطار عن القضبان بمحطة منيا القمح

كتب - أسامة علي:

علق المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد على واقعة خروج عربات قطار رقم 339 ركاب القاهرة _ المنصورة بالشرقية.

وقال رسلان لمصراوي، إن ما حدث هو خروج "عجلة" العربة الخامسة من القضبان أثناء سير القطار، بطريق الزقازيق في منطقة تجديد بمحطة قطار منيا القمح.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أن الأنباء المتداولة عن خروج عربات قطار بالكامل غير صحيح، مؤكدا أن عجلة العربة الخامسة من القطار هي التي خرجت عن القضبان فقط.

وخرج منذ قليل، قطار عن القضبان بين محطتي الغنيمي ومينا القمح عند مدخل مدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات.

وانتقلت على الفور لموقع الحادث، أكثر من 20 سيارات إسعاف، تحسبًا لوجود أي إصابات بين صفوف الركاب.

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