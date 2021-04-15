ممنوع من الزيارة.. الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد يتعرض لوعكة صحية
كتب - مينا غالي:
كشف مصدر من أسرة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أنه تعرض لوعكة صحية استلزمت نقله لمستشفى وادي النيل، حيث يخضع حاليا للعلاج بها، كما تم منع الزيارة عنه.
وأوضح المصدر لمصراوي، أن الكاتب مكرم يعاني من مشكلة في هيموجلوبين الدم، ويجري نقل أكياس ده له، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد خروجه من المستشفى حتى الآن.
وتعد هذه رابع وعكة صحية يمر بها الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد خلال 7 أشهر، إذ تعرض لوعكة صحية في يوليو 2020، بسبب حدوث جلطة، وفي نهاية نوفمبر 2020، دخل المستشفى لحدوث آلام في المرارة، ثم تعافى وخرج من المستشفى، قبل أن يعود إليه مرة ثالثة لانخفاض نسبة الهيموجلوبين، أعقبتها تلك المرة.
وتمنى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، الشفاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، لدخوله المستشفى في المرة السابقة، واصفا إياه بأنه فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة".
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