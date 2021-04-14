صناعة النواب: المدن المتخصصة ستجعل مصر مركزا صناعيا بأفريقيا والشرق الأوسط

مصراوي

قال النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجه الدولة نحو إنشاء المدن الصناعية المتخصصة، سيحقق طفرات صناعية واقتصادية كبيرة في مصر، وتوطين العديد من الصناعات التي يمكن أن تصبح مصر مركزا لها بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد السلاب في تصريحات له اليوم، أن افتتاح الرئيس السيسي للعديد من المدن وآخرها مدينة صناعة الدواء، ومن قبلها مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط، وتوجيه إنشاء مدينة للذهب لتكون مركزا لهذه الصناعة، وهو ما سيكون له تأثيرات ضخمة على توطين هذه الصناعات في مصر وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة نسبة المكون المحلى، وزيادة معدلات التصدير، وتوفير فرص العمل.

وشدد وكيل أول لجنة الصناعة، على ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، حتى يمكن أن تجتذب هذه المدن الصناعية استثمارات كبيرة، تجعل من مصر مركزا صناعيا متميزا، وتدعم قدرتنا على تحقيق هدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، وهو ما سينعكس بدوره على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة فى مصر، لأن الصناعة هي قاطرة التنمية.

وشهدت الأيام الماضية مشاورات واجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب التعاون بين الوزارات المختلفة سواء الصناعة أو الاستثمار أو التموين أو الزراعة لمواجهة العراقيل التى تقف أمام منظومة الصناعة والتنسيق بشأن وضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر وذلك من خلال معرفة نوع الاستثمار وتحديد الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية.