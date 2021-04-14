فيديو | خروج قطار عن القضبان بمحطة منيا القمح.. والدفع بـ 20 سيارة إسعاف
كتب وتصوير - محمد سامي:
خرج منذ قليل، قطار عن القضبان بين محطتي الغنيمي ومينا القمح عند مدخل مدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات.
وانتقلت على الفور لموقع الحادث، أكثر من 20 سيارات إسعاف، تحسبًا لوجود أي إصابات بين صفوف الركاب.
ويقدم "مصراوي" فيديو لواقعة خروج قطار عن القضبان بمحطة منيا القمح عبر الرابط التالي:
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
212961
عدد المصابين
-
161031
عدد المتعافين
-
12570
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
138744596
عدد المصابين
-
111451413
عدد المتعافين
-
2983152
عدد الوفيات
إعلان