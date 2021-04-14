فيديو | خروج قطار عن القضبان بمحطة منيا القمح.. والدفع بـ 20 سيارة إسعاف

كتب وتصوير - محمد سامي:

خرج منذ قليل، قطار عن القضبان بين محطتي الغنيمي ومينا القمح عند مدخل مدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات.

وانتقلت على الفور لموقع الحادث، أكثر من 20 سيارات إسعاف، تحسبًا لوجود أي إصابات بين صفوف الركاب.

ويقدم "مصراوي" فيديو لواقعة خروج قطار عن القضبان بمحطة منيا القمح عبر الرابط التالي: