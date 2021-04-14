اقتصادية النواب تطالب بتخصيص وحدة تراخيص المشروعات بمجمعات الخدمات بالقرى والريف

كتب - نشأت علي:

وجه الدكتور محمد عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعته المستمرة والشخصية لتنفيذ مبادرة تطوير وتحديث القرى والريف المصرى، والتى ستغير وجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ل 58 مليون مواطن.

وأشاد في بيان له، بقيام الجهاز المركزي للتعمير وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتصميم نموذج مجمع خدمات المواطنين على مستوى جميع الوحدات المحلية، والبالغ عددها 317 وحدة محلية بالمراكز المستهدف تطويرها ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى

وتقدم "عبد الحميد " باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة اقترح فيه إنشاء وحدة تتعلق باستخراج التصاريح الخاصة بمختلف المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية بصفة عامة، وفيما يتعلق بإقامة وتملك الشباب المصرى بالقرى والريف المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد أن تنفيذ هذا الاقتراح سيعمل على تحويل القرى والريف المصرى لوحدات إنتاجية ومشروعات صناعية فى مختلف المجالات، وسيكون له دوره الكبير فى القضاء على مشكلة البطالة وزيادة معدلات التنمية الصناعية فى مصر، وتوفير مختلف السلع التى كانت تستوردها الدولة من الخارج والاتجاه إلى تصدير المنتجات المصرية لمختلف أسواق العالم خاصة الأسواق العربية والإفريقية إذا تم دراسة احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات والسلع المصرية.

وأوضح أن تنفيذ هذا الاقتراح وتطبيقه داخل مختلف الوحدات القروية، سيقضى نهائيا على ظاهرة هجرة الشباب المصري من داخل القرى والريف، إلى عواصم المحافظات والمدن الكبرى للبحث عن فرص العمل، معرباً عن ثقته فى قدرة الشباب المصرى داخل القرى والريف على تحقيق النجاح فى تملك وإدارة جميع المشروعات.