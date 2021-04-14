‎نقيب المحامين يشكل لجنة من المجلس لمتابعة وحدات سكنية مخصصة للأعضاء

كتب - مينا غالي:

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة من 12 عضوًا بمجلس النقابة العامة، لتبني والإعلان ومتابعة موضوع ما تم تخصيصه للمحامين من 5 آلاف وحدة سكنية.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى خطاب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 181 بتاريخ 2 / 2 / 2021، بخصوص طلب تخصيص عدد / 5000 وحدة سكنية لنقابة المحامين بذات الشروط التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطلب الصندوق موافاته بالأعداد المطلوبة بالمدن والمراكز طبقًا للبيان المرفق للوحدات المتاحة، وتوضيح أعداد السادة الأعضاء من محدودي الدخل والأعضاء من غير منخفضي الدخل، والشروط المطلوبة لكل فئة.

وعلى تأشيرتنا في 17 / 2 / 2021 بعرض الخطاب بمرفقاته على الأمين العام وأمين الصندوق وأعضاء هيئة المكتب، ونشره على موقع النقابة.

قررنا: أولًا: تشكيل لجنة من الآتين بعد:

1. يحيى التوني وكيل النقابة.

2. محب المكاوي وكيل النقابة.

3. حسين الجمال الأمين العام .

4. عبدالمجيد هارون أمين الصندوق.

5. عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس.

6. فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس.

7. ماجد حنا عضو المجلس.

8. نبيل عبدالسلام عضو المجلس.

9. محمود الداخلي عضو المجلس.

10. أبوبكر ضوة عضو المجلس.

11. إسماعيل طه عضو المجلس.

12. محمد نجيب عضو المجلس.

ثانيًا: تكون مهمة اللجنة تبني هذا الموضوع، والإعلان عن المشروع لدى المحامين والمحاميات، والتواصل مع الجهة المخصصة، وموافاتها بالأسماء المطلوبة وبيانات كلٍ منها.