الإسكان أم القطاع الخاص.. أيهما أفضل للحصول على شقة بالتمويل العقاري "الفرص والإجراءات"؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة ويعلن البنك المركزي تفاصيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، والذي وجهه الرئيس بها بفائدة 3% ونظام سداد حتى 30 سنة، ويتساءل الكثير من المواطنين أيهما أفضل في الاختيار والإجراءات، الحصول على شقة من وزارة الإسكان أم البحث عنها خارج هذا الاطار، والبحث مع الشركات العقارية والمستثمرين، والذي يوضحها مصراوي على النحو التالي:

أولا.. الفرص المتاحة:

الفرص المتاحة لمحدودي الدخل داخل مشروعات وزارة الإسكان هو مشروع الإسكان الاجتماعي فقط، فالحد الأقصى لسعر الشقة وفقا لمبادرة التمويل العقاري هو 350 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب، وتقدم وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي مشروع الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودى الدخل بسعر أقل من 350 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الوحدة الـ90 مترًا في آخر طرح منذ 3 أشهر 310 آلاف جنيه، بينما بلغ سعر الوحدة الـ75 مترًا 244 ألف جنيه.

لكن من الصعب إيجاد وحدة سكنية ثمنها أقل من 350 ألف جنيه كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للمعيشة.

أما في الإسكان المتوسط، تتنوع الشقق المخصصة لمتوسطي الدخل نظرًا لارتفاع سعر الوحدة عن محدودي الدخل، والذي وصل لمليون جينه، وتقدم وزارة الإسكان عدة مشروعات أقل من مليون جنيه للوحدة، حيث بلغ سعر متوسط سعر الشقة 500 ألف في آخر طرح للإسكان المتوسط (سكن لكل المصريين)، للوحدة الـ 110 أمتار، كما طرحت وزارة الإسكان في العامين الماضيين العديد من المراحل في مشروع سكن مصر بمختلف المدن ويجرى تسليم هذه الوحدات الآن.

ووصل متوسط الوحدة ضمن مشروع سكن مصر في آخر طرح بأكتوبر الجديدة 680 ألف جنيه، وحتى 790 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة يوجد وحدات ضمن سكن مصر بأسعار تتراوح بين 920 حتى 950 ألف جنيه، كما تصل أسعار الوحدات في بعض مدن الصعيد مثل غرب قنا والمنيا الجديدة وغرب أسيوط لـ 360 حتى 400 ألف جنيه.

وعن أسعار الوحدات السكنية لدى القطاع الخاص في عدد من المناطق، بلغت الشقة الـ100 متر نحو 800 ألف جنيه في الحي المتميز والأحياء في مدينة 6 أكتوبر، بينما سجلت 650 ألفًا في جنوب الأحياء، و550 ألفا في التوسعات الشمالية.

وفي مدينة القاهرة الجديدة يوجد عدة مناطق بها وحدات أقل من مليون جنيه، مثل منطقة البنفسج، والتي سجلت الوحدة الـ100 متر 950 ألف جنيه، وهو نفس السعر أيضًا في النرجس والياسمين واللوتس، بينما سجلت الوحدة الـ100 متر في المستثمرين الشمالية والتجمع الثالث من 750 ألفًا حتى 650 ألفًا، وهذه الأسعار للعمارات المنفردة وليس شققًا داخل كمبوند.

وهنا يتسنى للمتقدم اختيار طريقة الحصول على الوحدة فلو كان يريد الحصول على وحدة بشكل فوري فالقطاع الخاص أفضل، حيث تعتمد مشروعات وزارة الإسكان على التقديم اولا والانتظار مدة تقارب العامين لحين الاستلام.

ثانيا.. الأوراق والإجراءات المطلوبة:

بالنسبة لمشروعات وزارة الإسكان، تكون الإجراءات والأوراق المطلوبة أسهل بكتير، حيث تعتمد على أوراق إثبات الشخصية وإثبات الدخل الشهري، ويكون الحجز بشكل إلكتروني عن طريق موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو هيئة المجتمعات العمرانية.

لكن الحصول على شقة من الشركات أو المستثمرين، تكون الإجراءات أصعب نوعا ما، حيث يتم في البداية تحديد الوحدة المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، ويمكن أن تكون تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي، والتأكد من عدة تسجيل العقار في الشهر العقاري أو الوحدة قابلة للتسجيل، كما يكون حاصلا على رخص البناء، وتكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو قانونية.

وبعد التأكد من الوحدة وموافقتها الشروط، يتم الذهاب لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري، يدرس البنك ملف المتقدم ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك، ثم يخطر المالك البنك بثمن الوحدة السكنية، وسداد جدية الحجز والتي تبلغ 20%، ويتم سدادها للمالك مباشرة أو للبنك، حسب إذا كان المالك شركة أو شخصا فرديا.

ثالثا.. سداد المقدم:

في مشروعات وزارة الإسكان يتم سداد مقدم الحجز والذي يتراوح بين 10% إلى 20% على دفعة حجز ثم أقساط ربع سنوية مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان المتوسط، لكن للحصول على شقة من بالتمويل العقاري من القطاع الخاص يتم سداد دفعة الحجز والتي تصل لـ20% دفعة واحدة.

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