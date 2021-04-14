المتحدث العسكري يعلن وصول الفرقاطة "برنيس" لقاعدة الإٍسكندرية - فيديو

10:41 م الأربعاء 14 أبريل 2021
المتحدث العسكري يعلن وصول الفرقاطة "برنيس" لقاعدة الإٍسكندرية - فيديو

الفرقاطة برنيس

كتب - محمود مصطفى:

أعلن العميد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، وصول الفرقاطة "برنيس" من طراز (فريم بيرجامينى) إلى قاعدة الإسكندرية إيذانًا بانضمامها للقوات البحرية.

ونشر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة "فيديو"، الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يتضمن بعض الأعمال القتالية للفرقاطة "برنيس"، ووصولها لقاعدة الإٍسكندرية.

الفرقاطة برنيس القوات المسلحة قاعدة الإٍسكندرية القوات البحرية

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