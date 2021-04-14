المتحدث العسكري يعلن وصول الفرقاطة "برنيس" لقاعدة الإٍسكندرية - فيديو
كتب - محمود مصطفى:
أعلن العميد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، وصول الفرقاطة "برنيس" من طراز (فريم بيرجامينى) إلى قاعدة الإسكندرية إيذانًا بانضمامها للقوات البحرية.
ونشر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة "فيديو"، الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يتضمن بعض الأعمال القتالية للفرقاطة "برنيس"، ووصولها لقاعدة الإٍسكندرية.
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