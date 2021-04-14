يعطل افتتاح المنشآت.. وزيرة الثقافة لمصراوي: نسعى إلى توحيد كود الدفاع المدني للمكتبات
مصراوي
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إنها تسعى خلال الفترة الحالية إلى حل مشكلة إغلاق عدد من قصور الثقافة، بسبب مطالب الدفاع المدني.
وأضافت في تصريحات لمصراوي، الأربعاء:"أسعى إلى توحيد الكود المطلوب من الدفاع المدني في قصور الثقافة، وكذلك المكتبات وبيوت الثقافة، حتى لا تختلف المطالب من موقع إلى آخر، وهو ما يعطل افتتاح عدد من المنشآت.
وتابعت:"أوشكت على الوصول إلى اتفاق مع الجهات المعنية بهذا الأمر، حتى نتلاقى أي تأخير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن توحيد المواصفات الفنية المطلوبة يؤدي إلى تسريع وتيرة العمل والتيسير على الجهات التي تقوم بإنشاء المواقع الجديدة".
جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة، افتتحت الأسبوع الماضي، قصر ثقافة العريش، على مساحة ١٩٥٠ متر مربع، ويتكون من دور أرضي وطابقين، ويحتوي على صالة مسرح تتسع ٧٠٠ وغرف فنانين، وقاعة فنون شعبية، وأماكن خدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادي للطفل، ونادي العلوم، ونادي المرأة وقاعة موسيقى، وقاعة ندوات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
211307
عدد المصابين
-
159999
عدد المتعافين
-
12487
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
136570909
عدد المصابين
-
109760575
عدد المتعافين
-
2948088
عدد الوفيات
إعلان