يعطل افتتاح المنشآت.. وزيرة الثقافة لمصراوي: نسعى إلى توحيد كود الدفاع المدني للمكتبات

10:10 م الأربعاء 14 أبريل 2021
يعطل افتتاح المنشآت.. وزيرة الثقافة لمصراوي: نسعى إلى توحيد كود الدفاع المدني للمكتبات

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

مصراوي

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إنها تسعى خلال الفترة الحالية إلى حل مشكلة إغلاق عدد من قصور الثقافة، بسبب مطالب الدفاع المدني.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، الأربعاء:"أسعى إلى توحيد الكود المطلوب من الدفاع المدني في قصور الثقافة، وكذلك المكتبات وبيوت الثقافة، حتى لا تختلف المطالب من موقع إلى آخر، وهو ما يعطل افتتاح عدد من المنشآت.

وتابعت:"أوشكت على الوصول إلى اتفاق مع الجهات المعنية بهذا الأمر، حتى نتلاقى أي تأخير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن توحيد المواصفات الفنية المطلوبة يؤدي إلى تسريع وتيرة العمل والتيسير على الجهات التي تقوم بإنشاء المواقع الجديدة".

جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة، افتتحت الأسبوع الماضي، قصر ثقافة العريش، على مساحة ١٩٥٠ متر مربع، ويتكون من دور أرضي وطابقين، ويحتوي على صالة مسرح تتسع ٧٠٠ وغرف فنانين، وقاعة فنون شعبية، وأماكن خدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادي للطفل، ونادي العلوم، ونادي المرأة وقاعة موسيقى، وقاعة ندوات.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة توحيد كود الدفاع المدني للمكتبات قصور الثقافة

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