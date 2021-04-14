الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران باعتماد جدول الوظائف التخصصية

10:07 م الأربعاء 14 أبريل 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران باعتماد جدول الوظائف التخصصية

محمد منار وزير الطيران المدني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بشأن تنفيذ قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 180 لسنة 2021 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة الطيران المدني بمجموعة من الوظائف التخصصية للوظائف بالمسمى والمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية الواردة لكل وظيفة.

وجاء في القرار رقم 180، أنه بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتنفيذ ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنفيذ قرار وزارة الطيران المدني، وعلي تنفيذ قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 185 لسنة 2002 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة الطيران المدني وتعديلاته، والقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، بالإضافة إلي قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 114 لسنة 2021 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة الطيران المدني فيما يخص مجموعة الوظائف التخصصية.

ونصت المادة الأولى من القرار، علي تنفيذ قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 114 لسنة 2021 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة الطيران المدني بمجموعة من الوظائف التخصصية للوظائف بالمسمى والمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية الواردة لكل وظيفة.

محمد منار وزير الطيران جدول الوظائف التخصصية وظائف وزارة الطيران

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