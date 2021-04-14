مصدر بـ"الكهرباء": 450 ميجاوات قدرات مستهدفة جديدة.. و29.5 مليار جنيه استثمارات خلال أبريل

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه من المقرر إضافة قدرات للشبكة القومية تبلغ 450 ميجاوات؛ لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 60567 ميجاوات، بنسبة تطور 0.7% عن العام المالي المتوقع 2020/2021.

وأضاف المصدر أنه سيتم العمل على زيادة الطاقة المولدة إلى 192.044 مليار ك.و.س بنسبة تطور 1% عن العام المالي المتوقع 2020/2021.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى أنه من المرتقب انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 180.8 جرام/ ك.و.س، بنسبة تحسن 0.5% عن المعدل المتوقع للعام المالي 2020/2021، نتيجة عدة أسباب؛ أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة، وارتفاع مشاركة المحطات التابعة للشركة القابضة (سيمنز) إلى 31.5% من إجمالي الطاقة المولدة، علمًا أنه من المتوقع ضخ 29.5 مليار جنيه استثمارات مستهدفة خلال ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وأكد المصدر الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة؛ للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة وكذلك استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع زيادة عدد المشتركين إلى 39.6 مليون مشترك بنسبة تطور 3.6% عن العام المالي المتوقع 2020/2021، بالإضافة إلى زيادة الطاقة المباعة للمستهلكين لتصل إلى 168.503 مليار ك.و.س، بنسبة تطور 7% عن العام المالي المتوقع 2020/2021.

وأكد المصدر أن الشركة تستهدف انخفاض نسبة الفقد في الطاقة بشبكات النقل والتوزيع إلى 14.3% مقابل 18.5% للعام المالي الماضي 2020/2021.