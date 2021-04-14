بعد حادث أتوبيس أسيوط.. بكري يطالب باستدعاء رئيس الوزراء للبرلمان

مصراوي

تقدم مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلي رئيس الحكومة حول حادث الأتوبيس المحترق بأسيوط، والذي أدى إلى استشهاد ٢٠ مواطنا وإصابة آخرين.

ودعا بكري في بيانه، إلى ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وما وصفه بتراخي رجال الإسعاف وعثور المواطنين على جثتين متفحمتين بالمصادفة في قاع سيارة الأتوبيس، بعد مرو أكثر من ١٨ ساعه على الحادث بواسطة الأهالي.

وتساءل بكري في بيانه، عن عدم وجود جهاز لتحليل الـ "دي . إن .إيه" في أسيوط، وتأجيل دفن الجثث لحين إجراء التحليل في القاهرة، ما تسبب في مزيد من الأحزان للأهالي، الذين انتظروا عدة أيام لدفن جثث موتاهم.

وطالب بكري بمحاسبة الجهات المقصرة وحضور رئيس مجلس الوزراء إلى المجلس في أقرب، للرد على هذه التساؤلات، وتوضيح موقف الحكومه من محاسبة المقصرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح الأربعاء، وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.