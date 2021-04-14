العناني يبحث مع السفير الإماراتي بالقاهرة تعزيز سبل التعاون السياحي والأثري

07:26 م الأربعاء 14 أبريل 2021
العناني يبحث مع السفير الإماراتي بالقاهرة تعزيز سبل التعاون السياحي والأثري

العناني والسفير الإماراتي بالقاهرة

كتب يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير حمد بن سعيد سلطان الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية والذي حرص على زيارة وزير السياحة والآثار بعد تقلده مهام منصبه سفيراً لبلاده فى القاهرة.

وبحسب بيان اليوم، رحب العناني بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه وإقامة طيبة وممتعة في مصر.

وتناول الحديث مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات السياحية والأثرية، والتجهيزات لمؤتمر السفر العربي (ATM) والذي سيعقد بدبي في شهر مايو القادم.

وخلال اللقاء قدم السفير التهنئة للوزير بافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والنجاح الذي حققته احتفالية موكب المومياوات الملكية، معربا عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية العريقة وما شاهده من آثار عظيمة أثناء زيارته إلى مدينة الأقصر الأسبوع الماضي، وأنه يجب العمل على دفع حركة السياحة الثقافية من الإمارات إلى الأقصر عن طريق توفير رحلات مباشرة بينهما.

خالد العناني وزير السياحة والآثار حمد بن سعيد سلطان الشامسى السفير الإماراتي بالقاهرة الإمارات

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