التموين: توجيهات لشركتي الجملة بتوفير احتياجات منافذ صرف السلع بجودة عالية

كتب - محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شركتي الجملة (العامة – المصرية) بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على منظومة الدعم بالمخازن.

وقال المصيلحي، في بيان اليوم، إن كل احتياجات المواطنين من سلع المنظومة التموينية متوفرة بــ 1500 مخزن تنتشر بمحافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقرير من رئيسا شركتي الجملة حول ما تم صرفه من سلع المنظومة التموينية.

وأشار التقرير الوارد من شركتي الجملة، إلى أن نسب صرف السلع على منظومة الدعم بلغ 66%، ويتم صرف أكثر من 5 آلاف طن سكر يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية، لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة خاصاً في شهر رمضان.

وأشار التقرير، إلى ضخ ما يزيد عن 3 آلاف طن زيت طعام، وأكثر من ألف طن للأرز، وألف طن بالنسبة للمكرونة.

وأضاف التقرير، أنه تم ضخ كميات كبيرة من باقي سلع المنظومة التي يصل عددها إلى 28 سلعة بنسب متفاوتة حسب احتياج كل منطقة.

ومن جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إنه يتابع يومياً ما يتم ضخه من السلع في المنظومة، مشيراً إلى أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي متابعة السلع وجودتها قبل صرفها لمنافذ صرف السلع التموينية.

وأكد كمال، أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي هي تسيير حملات خلال شهر رمضان لضمان وصول السلع إلى المواطنين بجودة عالية وضمان توافر كل احتياجات المواطن من سلع منظومة الدعم.