"قطعة مني سبقتني إلى القبر".. أول تعليق لمبروك عطية بعد إجرائه عملية جراحية

05:58 م الأربعاء 14 أبريل 2021
"قطعة مني سبقتني إلى القبر".. أول تعليق لمبروك عطية بعد إجرائه عملية جراحية

مبروك عطية

كتب- محمود مصطفى:

علق الدكتور مبروك عطية، على العملية الجراحية التي أجراها وأدت إلى بتر أصابع من قدمه.

وقال عطية في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، اللهم اجعل ما أمتّه مني شفيعًا لما أبقيته حيًا،

اللهم إن قطعة مني سبقتني إلى القبر، فاجعله لها واسعًا، واجعلها سابقة لي إلى جنتك بحق صبري واحتسابي وكامل رضاي".

وتابع مبروك عطية: "من شِعري فى رثاء إصبعي:

أُصلّي عليه وأدعو الذي له كل شيء وما لي شيء.

أراني أبكي وحق البكا فبعضي ميت وبعضي حي.

وأجرى الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، مطلع الأسبوع الجاري، عملية جراحية أدت إلى بتر أصابع من قدمه.

مبروك عطية عملية جراحية بتر أصابع فيسبوك

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