"قطعة مني سبقتني إلى القبر".. أول تعليق لـ مبروك عطية بعد إجرائه عملية جراحية
كتب - محمود مصطفى:
علق الدكتور مبروك عطية، على العملية الجراحية التي أجراها وأدت إلى بتر أصابع من قدمه.
وقال عطية في منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، اللهم اجعل ما أمتّه مني شفيعا لما أبقيته حيًا،
اللهم إن قطعة مني سبقتني إلى القبر، فاجعله لها واسعا، واجعلها سابقة لي إلى جنتك بحق صبري واحتسابي وكامل رضاي".
وتابع مبروك عطية:"من شِعري فى رثاء إصبعي، ُأُصلّي عليه، وأدعو الذي، له كل شيء وما لي شيء، أراني أبكي وحق البكا، فبعضي ميت وبعضي حي".
وأجرى الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، مطلع الأسبوع الجاري، عملية جراحية أدت إلى بتر أصابع من قدمه.
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