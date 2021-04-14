حدث في 8 ساعات| توجيهات بتطوير محور كوبري 6 أكتوبر وحقيقة نقص حصة "زيت التموين"

05:55 م الأربعاء 14 أبريل 2021
حدث في 8 ساعات| توجيهات بتطوير محور كوبري 6 أكتوبر وحقيقة نقص حصة "زيت التموين"

اجتماع مجلس الوزراء

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس السيسي بتوسعة وتطوير محور كوبري 6 أكتوبر، وتطهير القوات المسلحة لبعض المساجد الكبرى، وتحذير المواطنين من ارتفاع الرطوبة، وتوجيه المجلس الأعلى للإعلام إنذارا للقنوات الفضائية بشأن الفواصل الإعلانية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

اجتماع مجلس الوزراء تطوير محور كوبري 6 أكتوبر لقاح كورونا القوات المسلحة السيسي الزيت التمويني المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحكومة تطعيم لقاح كورونا

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