تصل لـ 100 جنيه.. السكة الحديد تعلن مخالفات ركوب القطارات

05:17 م الأربعاء 14 أبريل 2021
تصل لـ 100 جنيه.. السكة الحديد تعلن مخالفات ركوب القطارات

هيئة السكة الحديد

كتب - أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، قائمة بمخالفات ركوب القطارات بدون حجز تذاكر.

وتتباين مخالفات عدم قطع تذكرة بحسب نوع القطار بحيث تبدأ من 15 جنيه وتصل حتى 100 جنيه .

وينشر "مصراوي"، أسعار المخالفات لكل فئة من القطارات والتي جاءت كالتالي:

ركوب قطارات الضواحي بدون تذاكر غرامة 15 جنيه.

ركوب القطارات المميزة والمحسنة والمطورة بدون تذاكر 20 جنيه.

ركوب قطارات النوم و الاستانستيل الـ VIP بدون تذكرة غرامة 40 جنيه

ركوب القطارات الإسباني الفرنساوي بدون تذكرة غرامة 30 جنيه.

ركوب القطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة غرامة 50 جنيه.

ركوب قطارات TOP VIP بدون تذكرة غرامة 100 جنيه.

العبور ما بين الأرصفة من الأماكن غير المخصصة لذلك غرامة 50 جنيه.

دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة غرامة 50 جنيه.

التدخين بالمحطات أو داخل القطارات غرامة 70 جنيه.

هيئة السكة الحديد مخالفات ركوب القطارات أسعار المخالفات تذاكر القطارات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إنذار.. بيان من الأعلى للإعلام إلى القنوات التليفزيونية بشأن الفواصل الإعلانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا