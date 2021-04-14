القوى العاملة: تعيين 34 شابا وتفتيش 138 منشأة بشمال سيناء

03:43 م الأربعاء 14 أبريل 2021
القوى العاملة: تعيين 34 شابا وتفتيش 138 منشأة بشمال سيناء

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم اثنين من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 186 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

وقال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، في تقرير للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، إن المديرية استخرجت 56 شهادة قياس مستوى المهارة، و 59 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 138 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 776 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 8 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

القوى العاملة محمد سعفان تعيين الشباب فرص العمل

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