وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الإفريقية بالبرلمان.. غدًا

03:09 م الأربعاء 14 أبريل 2021
وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الإفريقية بالبرلمان.. غدًا

سامح شكري وزير الخارجية

كتب- نشأت علي:
يشارك السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة شريف الجبلي، غدًا الخميس.

وتناقش اللجنة ما جاء في بيان السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان في وقت سابق، بشأن إفريقيا.

وقال وزير الخارجية: مصر العربية هي ذاتها مصر الإفريقية والمتوسطية؛ بل إن بعض المتخصصين يُقدرون أن مصر بسينائها هي أيضاً آسيوية بل وحلقة وصل بين اثنتين من قارات العالم القديم آسيا وإفريقيا؛ ولكن هذا التنوع والثراء يتطلب جهدًا مضاعفًا لإضفاء التوازن المناسب على علاقاتها الخارجية التي تتسم بذات التعدد والثراء الذي يميز دوائر الانتماء المصرية، وهو التوازن الذي تحرص وزارة الخارجية على تطبيقه عملًا وليس قولًا إنفاذًا لسياسة رشيدة صاغتها القيادة السياسية ومؤسسات الدولة مجتمعة وتدرك عن اقتناع أهمية هذا التوازن لتحقيق المصلحة العليا المصرية؛ وهو الأمر الذي يتجلى في علاقات مصر الاستراتيجية مع مختلف القوى الدولية شرقًا وغربًا.. وشمالًا وجنوبًا.

سامح شكري وزير الخارجية اللجنة الافريقية مجلس النواب

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