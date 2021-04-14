"الأعلى للإعلام": تسليم تراخيص القنوات والمواقع التي وفقت أوضاعها غدًا

كتب- مينا غالي:

يقيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدًا، الخميس، احتفالًا بتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

ووجه المجلس الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون المشار إليه واللوائح الصادرة تنفيذًا له لتسلم التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.

وأهاب المجلس بكل الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن- إلى سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونًا لذلك، علمًا بأن المجلس سيتخذ جميع الإجراءات المُخوَّلة له قانونًا ضد من لم يتقدم لتوفيق أوضاعه حتى الآن.