"الأعلى للإعلام": تسليم تراخيص القنوات والمواقع التي وفقت أوضاعها غدًا
كتب- مينا غالي:
يقيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدًا، الخميس، احتفالًا بتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
ووجه المجلس الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون المشار إليه واللوائح الصادرة تنفيذًا له لتسلم التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.
وأهاب المجلس بكل الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن- إلى سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونًا لذلك، علمًا بأن المجلس سيتخذ جميع الإجراءات المُخوَّلة له قانونًا ضد من لم يتقدم لتوفيق أوضاعه حتى الآن.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
211307
عدد المصابين
-
159999
عدد المتعافين
-
12487
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
136570909
عدد المصابين
-
109760575
عدد المتعافين
-
2948088
عدد الوفيات
إعلان