القوات المسلحة تطهر وتعقم عدة مساجد كبرى خلال شهر رمضان

02:59 م الأربعاء 14 أبريل 2021
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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة إنه استكمالاً لدور القوات المسلحة الوطني في مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومي في رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ونفذت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المساجد الكبرى التي تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم تطهير وتعقيم الجامع الأزهر ومسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائي واجهات المساجد والأرضيات والحوائط، وأُستخدمت في أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج.

وبحسب البيان، يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة لتطويع كافة إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة.

تعقيم المساجد القوات المسلحة تطهير المساجد شهر رمضان فيروس كورونا

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