الصحة العالمية تحدد "الوسيلة الوحيدة" لتأكيد الإصابة بكورونا
كتب- أحمد جمعة:
قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن فحص الـ"PCR" هو الفحص الوحيد الذي يؤكد الإصابة بكورونا من عدمها.
جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، وموقف اللقاحات وتوزيعها في عدة دول.
وأضافت الحجة أن "أشعة الصدر أو فحوصات الدم لا تؤكد الإصابة بنسبة 100%". وأشارت إلى أن لقاحات كورونا تحمي من الإصابة بنسبة من 60 إلى 90%، لافتة إلى أن نسبة بسيطة يمكن إصابتهم بفيروس كورونا بعد الحصول عليه.
وأوضحت أن المنظمة مازالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
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