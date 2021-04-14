بينها الري السطحي بالغمر.. ٦ مجالات تسعى الحكومة للتخلي التدريجي عن تمويلها



كتب- محمد نصار:

تسعى الحكونة ممثلة في عدة وزارات للتحول لتطبيق نظام الاقتصاد الأخضر ومراعاة البعد البيئي في كافة المشروعات التي تنفذها الدولة.

وكشف أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية المعد من قبل وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، عن توجه الدولة للتخارج التدريجي من تمويل الأنشطة الاستثمارية التي لا تراعي الأبعاد البيئية.

ووفق الدليل، الذي حصل عليه مصراوي، سيتم التخارج التدريجي من تمويل المشروعات التالية:

١- محطات معالجة الصرف الصحي الأولية.

٢- تركيب لمبات إنارة عادية في الأعمدة والمباني الحكومية.

٣- الصيد الجائر والمكثف في المصايد الطبيعية بالبحار والمحيطات.

٤- الاستخدام غير الرشيد والمنظم للمبيدات والأسمدة الكيميائية الصناعية.

٥- الرعي الجائر المؤدي إلى تآكل الغطاء النباتي.

٦- نظم الاعتماك على الري السطحي بالغمر في الزراعة.