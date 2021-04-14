الصحة العالمية لمصراوي: تحديد اعتماد لقاح "سينوفارم" الصيني خلال أسبوعين

02:08 م الأربعاء 14 أبريل 2021
الصحة العالمية لمصراوي: تحديد اعتماد لقاح "سينوفارم" الصيني خلال أسبوعين

لقاح سينوفارم

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، عن تحديد موقف المنظمة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت "الحجة" ردًا على سؤال مصراوي، أن "بيانات لقاح سينوفارم الصيني عرضت على لجنة أخصائيي التلقيح بالمنظمة منذ 3 أسابيع، وفي الطور النهائي لإصدار القرار الخاص بشأن فعالية اللقاح وموقف إصدار الترخيص من جهة أخرى".

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تتضمن عرض البيانات التقنية للتجارب السريرية على اللقاح، ومتابعة إصدار تصريح الاستخدام الطارئ.

ولفتت "الحجة" إلى أن هناك فريق من المنظمة في الصين حالياً لزيارة مصانع اللقاحات للتأكد من تطبيق كافة الشروط وعلى أساسها يتم التصريح لهذا اللقاح.

لقاح سينوفارم الدكتورة رنا الحجة منظمة الصحة العالمية الصين

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