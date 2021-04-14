الحكومة توافق على تمويل بنك التنمية الأفريقي لبرنامج الصرف الصحي بالصعيد
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي الخاص ببرنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والمُوقع بتاريخ 3/3/2021.
ويهدف برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر، إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعة في المناطق الريفية في صعيد مصر "محافظة الأقصر"، إلى جانب دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، فضلاً عن المساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة.
كما تمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية"، بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، بما يحقق أهداف البرنامج.
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