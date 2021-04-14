الحكومة تخصص 29 ألف فدان لاستخدامهما في الاستصلاح والاستزراع

12:53 م الأربعاء 14 أبريل 2021
الحكومة تخصص 29 ألف فدان لاستخدامهما في الاستصلاح والاستزراع

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، الأولى بمساحة 14494.9 فدان شمال طريق وصلة سنور بمحافظة بني سويف، والثانية بمساحة 14746.24 فدان ناحية محافظة المنيا.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

تخصيص أرض مجلس الوزراء الاستصلاح الزراعي

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