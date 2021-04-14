الحكومة توافق على توفيق أوضاع 82 كنيسة

12:49 م الأربعاء 14 أبريل 2021
الحكومة توافق على توفيق أوضاع 82 كنيسة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت في 12 أبريل 2021، بشأن توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعاً.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية.​

مجلس الوزراء كنيسة وترميم الكنائس مصطفى مدبولي

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