قبل الإعلان الرسمي.. كيف تستخرج ترخيص بناء جديد؟ "خطوات ومستندات"

كتب- محمد نصار:



تعلن الحكومة خلال أيام قليلة بشكل رسمي عن الاشتراطات البنائية الجديدة والتي تتضمن ضوابط البناء وخطوات إصدار التراخيص.



وفق آخر اجتماع لرئيس الوزراء مع المحافظين، سيتم تطبيق الاشتراطات الجديدة جزئيا وبشكل تجريبي لمدة شهرين، تبدأ 1 مايو المقبل، ومن ثم تطبق المنظومة بشكل كامل بداية من 1 يوليو المقبل.



وتم اختيار منطقة واحدة سواء حي أو مركز أو مدينة في كل محافظة من أجل تطبيق المنظومة الجديدة تجريبيا قبل تعميمها على باقي مناطق الجمهورية.



وينشر مصراوي إجراءات الحصول على تراخيص البناء الجديدة وفقا لمسودة الاشتراطات التي تم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال الأشهر الماضية.

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:



1- حال الرغبة في الترخيص يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي التابع للمحافظة.



2- يقوم المركز التكنولوجي بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس الذي سيقوم بإعداد مستندات الترخيص وفقا للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين وإعمالا لقانون مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك.



3- ترسل الجامعة ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوما وفقا لمساحة الأرض.



4- تقوم لجنة الفحص المشكلة من الجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص في مدة أقصاها 10 أيام عمل.



5- يقوم المركز التكنولوجي بتسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل للإشراف على التنفيذ والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات، وفقا لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء.



6- يقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي أو المقاول إلى المركز التكنولوجي وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص وعند ذلك يتم صرف الترخيص.



7- يقوم المواطن، قبل الشروع في التنفيذ بـ 15 يوما، بإخطار المركز التكنولوجي ببدء التنفيذ.



8- يصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقا للترخيص الصادر ويتم تسليمها إلى المركز التكنولوجي.



9- عند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب إلى المركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.



10- تقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال 15 يوما من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المنفذة والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.



وبالنسبة للمستندات المطلوبة لإصدار ترخيص بناء جديد فهي على النحو التالي:

1- بيان صلاحية للموقع.

2- طلب الترخيص.

3- بطاقة الرقم القومي.

4- 3 نسخ من الرسومات الهندسية المعتمدة.

5- تقديم وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ودراسة التربة والنوتة الحسابية، ودراسة التربة والنوتة الحسابية للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر او المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر.