"لو أطول أدخل بالشاحنة سد إثيوبيا".. وزيرة الهجرة تتواصل مع السائق البطل



كتب- مصراوي:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أحمد شعبان المواطن المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان حديث وسائل الإعلام الأمريكية خلال الساعات الماضية والذي ساعد الشرطة في القبض على قاتل هارب بعد مطاردة شارك فيها 40 ضابط شرطة وطائرة هليكوبتر.

وكتبت وزيرة الهجرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لسه قافلة التليفون مع أحمد شعبان، الاسكندراني الجدع اللي بيفخر بدراسته في الكلية العسكرية في مصر، والتي جعلته رجلا لا يخاف.

وأشارت نبيلة مكرم إلى أنها فخورة به وفقا لما سمعته منه خلال المكالمة الهاتفية، حيث أكد أنه "رافع رأسه" في أمريكا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، ولا بد للجميع أن يساعده ويقف معه حتى تصبح "مصر أحلى".

وقال شعبان، للوزيرة: دول تانية عندها معدات لكن احنا عندنا رجالة (خير أجناد الأرض)، لو أطول أدخل بالشاحنة بتاعتي دي سد إثيوبيا حاعملها.

المهاجر المصري يدعى أحمد شعبان، ويعمل كسائق لشاحنة عملاقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يقود سيارته وقت الجريمة، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة، ولاحظ أثناء ممارسة عمله مطاردة بين سيارات الشرطة الأمريكية وسيارة أخرى يستقلها شخص يحاول الهرب بكل جهده.

كان موقف الشاب المصري شجاعا على الرغم من الأضرار التي ستلحق بشاحنته إلا أنه على الفور قادها مسرعًا ليصطدم بسيارة القاتل ويجبره على التوقف في موقف شجاع لاقى استحسان الشرطة ووسائل الإعلام الأمريكية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.