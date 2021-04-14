بعد القبض عليها بتهمة القتل.. من هي المذيعة رانيا صفوت؟

10:37 ص الأربعاء 14 أبريل 2021
بعد القبض عليها بتهمة القتل.. من هي المذيعة رانيا صفوت؟

المذيعة رانيا صفوت

كتب- مينا غالي:

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المذيعة رانيا صفوت بعد تورطها في قتل زوج شقيقتها.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بين المذيعة رانيا صفوت وزوج شقيقتها تطورت لقيامها بطعنه بسلاح أبيض ما أسفر عن سقوطه جثة هامدة.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن المذيعة رانيا صفوت:

١- هي من مواليد محافظة القاهرة.

٢- تعمل رانيا صفوت كمذيعة براديو أونلاين يدعى "ف السكة".

٣- تقدم برنامجا باسم "على مزاجك" على راديو فالسكة.

٤- تتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تضم صفحتها على موقع "فيس بوك" أكثر من ٢٤٠ ألف متابع.

٥- بينت التحقيقات أن المذيعة ارتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها وإبلاغه عن مكان اختفاء زوجها الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف مليون جنيه، حيث انهالت عليه طعنا حتى أردته قتيلا.

رانيا صفوت جريمة قتل برنامج على مزاجك راديو في السكة

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