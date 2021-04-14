وزير التنمية المحلية يطلق مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع بأسعار مخفضة خلال رمضان

بعد توقف 30 عامًا.. 10 صور ترصد إطلاق مدفع رمضان بالقلعة

كتب- محمد نصار:

أطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على مختلف شرائح المواطنين.

وتأتي المبادرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب في إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية بالمحافظات لخدمة المواطنين لاسيما محدودي الدخل والمناطق الأكثر احتياجا.

وشهد اللواء محمود شعراوي وعدد من قيادات الوزارة والدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب وعدد من ممثلي المجلس اصطفاف حوالي 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة بحوالي 30 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن وذلك أمام مقر الوزارة، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة والتي تضم 35 سيارة ستتوجه إلى 11 محافظة هي: (القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية وشمال سيناء والمنيا وبني سويف والمنوفية).

وحرص وزير التنمية المحلية على تفقد بعض السيارات والسلع المعروضة للمواطنين والتأكد من الأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق ولا تقل عنها جودة وحديثة التعئبة والإنتاج، وأشاد بمبادرة "شباب الخير" التي ينظمها المجلس الوطني للشباب في إطار حرص الوزارة للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أشاد بكافة المبادرات الأخرى التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الوزارة في مختلف المحافظات ومن بينها (مبادرة مجلس إدارة الشارع للنظافة والتجميل).

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر اجتياحاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون ودعم كافة المبادرات الشبابية التي تحقق صالح المواطن وخدمته بالمحافظات لاسيما في المجالات الحيوية والخدمية.

وطالب شعراوي، بتركيز تلك سيارات المبادرة على المحافظات الحدودية والمناطق الشعبية والفئات الأكثر احتياجاً في محافظات المرحلة الأولى.

وقال الوزير، إنه سيتم التنسيق مع صندوق تحيا مصر لتوفير بعض السيارات المجهزة بقروض ميسرة للشباب بالمحافظات وتوفير بعض أنواع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالتنسيق مع الشركات الوطنية ومن بينها شركة الصالحية للاستثمار الزراعي وإدماجهم في مبادرة شباب الخير ، وبعض المبادرات الأخرى التي تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين وبما يساهم في توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.