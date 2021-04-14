وزير الإسكان يتفقد المرحلة الأولى من محور الفردوس الحر بمحافظة القاهرة بعد تشغيله تجريبيا

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جولة مسائية، المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس الحر، بمحافظة القاهرة، والتي تم تشغيلها تجريبيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشغيل المحور قبل شهر رمضان، لحل مشكلة التكدس المروري بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار محور الفردوس، وتيسير حركة المواطنين.

كما تابع الجزار، أعمال الترميم والتجديد التى تم تنفيذها بقبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور، بواسطة جهاز إحياء وتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزي للتعمير، ورافقه فى الجولة المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع محور الفردوس، يهدف للربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي)، والطريق الدائري، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبري 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود، وخفض نسبة التلوث.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس، تبدأ من ميدان تاكي بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوي، وتشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من (3 : 4) حارات مرورية، بالإضافة لتطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالي أطوال 8,6 كم.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن الأعمال الصناعية التى تم تنفيذها بالمرحلة الأولى من محور الفردوس، تشمل 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور تماثل التراث المعماري والحضاري للمنطقة، وتنفيذ أعمال صرف مياه المطر وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور، وكذا ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة في مسار المحور، بواسطة جهاز إحياء وتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزي للتعمير.