دراسة تحذر: سهولة الكذب تبتلع الحقائق لركوب التريند

حذر معتز عمران صالح، خبير تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، من جنون الجمهور وسيره وراء كل ما ينشر على السوشيال ميديا، موضحًا: "بمجرد أن تلتقط هاتفك المحمول ذاهبا لأي من تطبيقات السوشيال ميديا تفاجأ بعناوين غريبة وتصطدم بكلمات أغرب قد تستهجنها أنت، ولكنها قد تجذب آلآفًا آخرين يضغطون على هذا الرابط أو يفتحون محتوى هذا الفيديو، من ومحتوى إلى آخر ومن عنوان إلى آخر ومن تريند إلى آخر.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، في دراسة حديثة: "ما يثير حفيظة معظمنا أن غالبية العناوين أو المحتويات تحمل أخبارا كاذبة عن مشاهير أو أماكن أو تحوي تلديسًا لكثير من الحقائق التي يصعب عليك تتبعها لمعرفة ما وراءها".

ويؤكد معتز عمران صالح، خبير تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، أن معظمنا أصبح يستسهل التقاط معلوماته عن طريق السوشيال ميديا ما أصاب هذا الجيل بتشوه ضخم في سلوكياته وهويته فعلى سبيل المثال لا الحصر عناوين على شاكلة: "شاهد قبل الحذف" أو "اكتشف خيانة زوجته.. انظر ماذا فعل؟" وغيرها من الكلمات التي تثير فضول النفس الإنسانية لتتبع مثل هذه الكلمات ومن ثم جلب الكثير من المشاهدات التي تعود بالنفع فقط على صاحب هذا المحتوى المدلس المشوه المنافي للأخلاق والآداب العامة.

كما يؤكد صالح، أن الدافع وراء هذا النوع من المحتوى ليس الصناعة بل هو معد لأسباب غير جيدة على الإطلاق ومنها، الإساءة لرمز تاريخي أو ديني أو علمي، أو تدمير معتقد وتشويه أحداث التاريخ.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، أن من الأهداف لمثل هذا المحتوى، زيادة عدد المشاهدات وبالتالي التربح بطريقة غير صحيحة حتى وإن أدى الأمر في بعض الأحيان إلى استخدام الأطفال في صناعة مثل هذا المحتوى، وقد يكون الهدف تحقيق الشهرة العكسية عن طريق صنع أحدهم محتوى عن نفسه "كتابي أو فيديو" بطريقة تثير الناس ضده فيسبونه أو يتداولون المقطع لأنهم مستاءون من هذا الشخص الذي يحقق بذلك شهرة حتى لو عن طريق سبه.

وتابع: "حدث ولا حرج عن مصائب أخرى وهي نشأة الجيل الجديد على ما يراه خلف الكاميرات فيسعى لتقليده أو التأسي به ومحاولة الوصول إليه كمنبع للسعادة كأن يأكل في هذا مطعم الغالي أو أن يقضي إجازته في جزر المالديف كما شاهد بفيديو أحدهم يقضي وقتا ممتعا هناك، فيلهث لهثا ليس ليحقق ما يريد بل ليحقق ما شاهد وأصبح يريده رغما عنه وهو ما أصبح يسمى بـ"سعادة الوهم".

وقال صالح: "بجانب كل ذلك ناهيك عما أصبح كثير الانتشار في الآونة الأخيرة ما يسمى بقنوات الصف الثاني بل إن شئت أسمها قنوات التربح غير السوي حيث لا معد لا مذيع لا ضيف لا نظام لا موضوع لا شيء.

واختتم خبير تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، بيانه: "من هنا وجب على كل فرد بمجتمعنا الواعي أن يواجه مثل هذه الأشياء بشيء من حكمة التجاهل، ووجه نصيحة للآباء والأمهات: "انتبهوا جيدا لما يراه أطفالكم وما يسمعونه حتى لا تُصدموا بهم لم يعودوا كسابق عهدهم".​