الصحة ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة لموقع حادث أسيوط
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.
وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.
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