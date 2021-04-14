حد ليلاً| ارتفاع عد ضحايا صحراوي أسيوط وفرصة أخيرة للمرفوضين في حجز شقق "سكن لكل المصريين"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا في أول أيام رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 160431 حالة حتى اليوم.

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قبل الفجر بـ 25 دقيقة.. المفتي يوضح أفضل الأوقات لتناول السحور

هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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البابا تواضروس يلتقي المجالس الإقليمية للأحوال الشخصية بمصر وأفريقيا

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء اجتماعًا بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، للمجالس الإقليمية للأحوال الشخصية في مصر وأفريقيا وهي:

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حالته غير مستقرة.. إصابة الشيخ حافظ سلامة بكورونا

أصيب الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس بفيروس كورونا، ونقله إسعاف السويس لمستشفى عين شمس التخصصي لتلقي العلاج.

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6 مصابين في تصادم سيارتين ميكروباص بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارتين ميكروباص أمام مزلقان محطة الفتح طريق "دسوق - دمنهور"

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"الوباء لم ينتهِ".. أستاذ حساسية: "60 % من إصابات كورونا بلا عدوى"- فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن العالم يعاني من فيروس كورونا، حيث أن العالم سجل أكثر من 137 مليون إصابة بكورونا، وحوالي 219 ألف مصاب، وهو ما يعتبر رقم خطير جدًا، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يعتقد المواطنين بأن التطعيم يوقف الإصابة من فيروس كورونا، حيث أنه حتى اليوم فأن هناك حوالي 780 مليون جرعة تطعيم بالعالم ولا يوجد فائدة.

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الدفع بـ 25 سيارة إسعاف لموقع حادث صحراوي أسيوط (صور)

كشفت مصادر أمنية وشهود عيان تفاصيل حادث التصادم الذي وقع مساء الثلاثاء بين سيارة نقل محملة بالمواد البترولية وأتوبيس نقل ركاب على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 103 طريق البحر الأحمر في اتجاه أسيوط سوهاج، والذي وصل عدد ضحاياه إلى الآن إلى نحو 12 حالة وفاة و4 مصابين.

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​بالأسماء.. الانتهاء من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء ملكية بمتحف الحضارة

أعلنت وزارة الآثار، الانتهاء من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء ووضعها في فتارين العرض الخاصة بها بقاعة المومياوات بمتحف الحضارة، تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم التراث العالمي الموافق ١٨ أبريل٢٠٢١.

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فرصة أخيرة للمرفوضين في حجز شقق "سكن لكل المصريين".. كيف تقدم تظلمًا؟

تنتهى وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، يوم الأحد 18 إبريل الجاري من تلقي طلبات التظلم على الحجز في المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1)" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، وهذه الموعد هو الفرصة الأخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

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ارتفاع عدد ضحايا حادث صحراوي أسيوط إلى 18 وفاة و3 مصابين (صور)

ارتفعت إلى 18 حالة وفاة و3 مصابين حصيلة ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل بترول وأتوبيس نقل ركاب، على طريق أسيوط البحر الأحمر، عند الكيلو 103، وذلك وفقًا للمعلومات الأولية.

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حمدوك يدعو رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا لاجتماع ثلاثي مغلق

دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، نظيريه المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والإثيوبي الدكتور آبي أحمد، لاجتماع قمة ثلاثي، خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي وصلت لطريق مسدود والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب، وفقًا لاتفاق المبادئ للموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 ماس 2015.

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فرنسا تدين خطة إيران لزيادة تخصيب اليورانيوم

أدانت فرنسا الثلاثاء إعلان إيران خططها لرفع تخصيب اليورانيوم إلى 60٪، بحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه أرسل للصحفيين الثلاثاء.

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