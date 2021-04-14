كورونا في 24 ساعة| زيادة في الإصابات ولا يوجد أي أعراض جديدة للفيروس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، كما تم تسجيل 823 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و39 حالة وفاة جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا في أول أيام رمضان

إفريقيا تسجل 4 ملايين و360 ألف إصابة و116 ألف وفاة بكورونا

تركيا تعلن إجراءات أشد صرامة لوقف انتشار كورونا

"صحة النواب" تحذر من الزحام خلال رمضان والتهاون في الإجراءات الاحترازية

ختام فعاليات مؤتمر تصنيع اللقاح الإفريقي وسط تأكيد على إسراع الخطى نحو توطين الإنتاج

روسيا: انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء لعلاج كورونا

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هل يضاعف الصيام احتمالات الإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 453 شهيدًا

هل يحق لمخالط مريض كورونا الإفطار؟.. أحمد كريمة يؤصل لقاعدة فقهية (فيديو)

ما خطورة التفاعلات الجلدية بعد التطعيم ضد كورونا؟.. دراسة تزف بشرى

هل يجب أن يُفطر مريض كورونا خلال شهر رمضان؟

هل يصوم مريض كورونا؟.. طبيب يحسم الجدل

أمريكا توقف التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون"

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خوفًا من التزاحم والإصابة بكورونا.. المفتي: صلاة التراويح مع الأسرة في البيت لها نفس الأجر