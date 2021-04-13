​بالأسماء.. الانتهاء من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء ملكية بمتحف الحضارة

10:14 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
​بالأسماء.. الانتهاء من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء ملكية بمتحف الحضارة

متحف الحضارة

أعلنت وزارة الآثار، الانتهاء من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء ووضعها في فتارين العرض الخاصة بها بقاعة المومياوات بمتحف الحضارة، تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم التراث العالمي الموافق ١٨ أبريل٢٠٢١.

يأتي ذلك بعد عشرة أيام من استقبال المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للمومياوات الملكية في موكب مهيب.

وأوضحت الدكتورة منال غنام رئيس قسم الترميم بالمتحف، أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف عدد من هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف، وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة، مشيرة إلى أنه جاري استكمال أعمال الفك والفض والتهيئة لباقي المومياوات لوضعها في الفتارين الخاصة بها بقاعة المومياوات.

وأضافت أنه تم حتى الآن فض وتهيئه وعرض مومياوات ملوك كل من سقنن رع ورمسيس الثاني والثالث والرابع والتاسع وتحتمس الثاني والثالث والرابع وأمنحتب الأول والثاني وسيتي الأول ومرنبتاح والملكة حتشبسوت، والملكة تي.​

متحف الحضارة المومياوات الملكية منال غنام ترميم المومياوات وزارة الآثار

الخبر التالى:

رسمياً.. مفتي الجمهورية يعلن قيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الشكاوى متكررة".. 4 قرارات لنقابة الصحفيين ضد مُتحدث الصحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا