​بالأسماء.. الانتهاء من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء ملكية بمتحف الحضارة

أعلنت وزارة الآثار، الانتهاء من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء ووضعها في فتارين العرض الخاصة بها بقاعة المومياوات بمتحف الحضارة، تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم التراث العالمي الموافق ١٨ أبريل٢٠٢١.

يأتي ذلك بعد عشرة أيام من استقبال المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للمومياوات الملكية في موكب مهيب.

وأوضحت الدكتورة منال غنام رئيس قسم الترميم بالمتحف، أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف عدد من هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف، وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة، مشيرة إلى أنه جاري استكمال أعمال الفك والفض والتهيئة لباقي المومياوات لوضعها في الفتارين الخاصة بها بقاعة المومياوات.

وأضافت أنه تم حتى الآن فض وتهيئه وعرض مومياوات ملوك كل من سقنن رع ورمسيس الثاني والثالث والرابع والتاسع وتحتمس الثاني والثالث والرابع وأمنحتب الأول والثاني وسيتي الأول ومرنبتاح والملكة حتشبسوت، والملكة تي.​