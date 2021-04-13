ننشر القائمة القصيرة لجائزة الأبنودي

أعلنت مكتبة الإسكندرية، ومؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار، مساء الثلاثاء، القائمة القصيرة لجائزة الشاعر عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية، بمناسبة ذكرى ميلاده الموافق 11 أبريل الجاري، لإسهامه الكبير في شعر العامية المصرية، وفي مختلف جوانب الإبداع من شعر ونقد وجمع للتراث وحوار درامي وأغان تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي.

واعتمد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، تلك النتائج عقب انتهاء اللجنة من أعمالها، وجاءت القائمة في فرع شعر العامية كالتالي: أحمد محمد أحمد أمين الجمل عن ديوانه "جاوي"، إسلام حمادة عيد محمد عثمان عن ديوانه "بيورثوا المأساة ببساطة"، حبيبة زين العابدين عبد الرسول جودة عن ديوانها "سيرة الجميز"، خليل عز الدين خليل الحلواني عن ديوانه "الحب في شارع الجيش"، ضياء الحق شعبان فريد على شدو عن ديوانه "ضل عطشان للدفا".

أما فرع الدراسات النقدية جاءت القائمة كالتالي: أحمد محمد الصغير محمد عن دراسته "سيمياء القصيدة الدرامية في شعر عبدالرحمن الأبنودي مقاربة نقدية"؛ أسماء عطا جاد الله عبدالكافي عن دراستها "ملحمة البناء وآلية التواصل الاجتماعي في ديوان جوابات حراجي القط للأبنودي دراسة تحليلية"؛ رضا عطية إسكندر فرج عن دراسته "أبنية التشكيل الشعري عند عبدالرحمن الأبنودي"؛ محمد هلال إبراهيم محمد ريان عن دراسته "ربابة لبطل مهمَّش "الأبنودي راوي السيرة الشعبية الحديثة- أحمد سماعين وحراجي القط".

تنقسم الدورة الثالثة للمسابقة إلى فرعين، الفرع الأول لجائزة الشعر العامية، ويتطلب أن يكون الديوان مطبوعا وبالعامية المصرية، أما الفرع الثاني للجائزة فهو في الدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبدالرحمن الأبنودي.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية بدأت في تلقي الأعمال المشاركة بمقرها في بيت السناري بالقاهرة في الفترة من ١ نوفمبر ٢٠٢٠ حتى ٣١ يناير ٢٠٢١، وقد تم مد فترة التقديم إلى 15 فبراير 2021، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليا في ظل جائحة كورونا.

كما عملت لجنة التحكيم بعد ذلك على تقييم الأعمال بنظام الدرجات من أصل 400 درجة، وانتهت من تجميع الدرجات واختيار القائمة القصيرة خلال هذا الشهر.​