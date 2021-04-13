ساويرس ينتقد طول فترة إعلانات رمضان: "هنتفرج على مسلسل بالصدفة"

كتب- محمد عبدالناصر:

انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، طول فترة الإعلانات التي تتخلل إذاعة مسلسلات رمضان لهذا العام.

وكتب ساويرس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "واضح إن رمضان ده هنتفرج على إعلانات وفي وسطهم مسلسل بالصدفة".

وسبق أن قال ساويرس في تغريدة سابقة: "المفروض يعملوا مسابقة للي يقدر يتفرج على أعلى عدد مسلسلات.. كم الإعلانات وعدد المسلسلات غير طبيعي".

ويعرض في موسم دراما رمضان 2021، نحو 27 مسلسلا متنوعة ما بين الاجتماعي والوطني والكوميدي والأكشن والرومانسي.

ويضم موسم رمضان 2021، مسلسلات: "الاختيار 2، نسل الأغراب، ملوك الجدعنة، هجمة مرتدة، كوفيد 25، نجيب زاهي زركش، اللي مالوش كبير، لحم غزال، موسى، خلي بالك من زيزي، النمر، ولاد ناس، بنت السلطان، ضد الكسر، عالم موازي، المداح، ضل راجل، حرب أهلية، القاهرة كابول، الطاووس، وكل ما نفترق، فارس بلا جواز، كله بالحب، بين السما والأرض، لعبة نيوتن، قصر النيل، أحسن أب".