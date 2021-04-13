رئيس "دينية الشيوخ": يجب استثمار رمضان في التكاتف لرفعة الوطن

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إنه يجب استثمار شهر رمضان في التعاون والتكاتف بين الجميع من أجل رفعة الوطن.

وأضاف عامر في بيان له، الثلاثاء، أن رمضان هو شهر العمل والعطاء، وبه فوائد عظيمة منها التدريب على الصبر، الذي ليس له جزاء إلا الجنة، مشددًا على أن يجب ألا نخرج من الشهر إلا وقد وعينا هذا الدرس العظيم، بحيث يصبح له مردود على العمل وفي الشارع والبيت وكل تعاملاتنا.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أن رمضان به من الانتصارات العظيمة ما يجعلنا في حاجة إلى استلهام العبر والدروس المستفادة من هذه الملاحم التاريخية، لإعادة ترتيب أولوياتنا بما يصب في النهاية في صالح وطننا العظيم.

وقال عامر:"أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وأسأل المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعآ بالخير واليمن والبركات".

ودعا رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها إلى ما فيه الخير.